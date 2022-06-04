Spiegel спрогнозировал «ценовой шок» для Европы из-за санкций против РФ

Частичное эмбарго на российскую нефть, введенное Европейским союзом в рамках шестого пакета санкций, может привести к «ценовому шоку», увеличению процентных ставок и падению покупательной способности доходов населения. Такое мнение выразил 2 июня директор исследовательского центра Bruegel Гунтрам Вольф в беседе с журналом Der Spiegel.

Вольф считает, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе европейские предприятия и потребители пострадают от уже высоких и растущих дальше цен на углеводороды, что вызвано нефтяным эмбарго против РФ.

Он предупреждает, что покупательная способность широких слоев населения Европы снизится, и это вынудит власти стран ЕС снижать налоги и также делать скидки на топливо и еду, что в свою очередь спровоцирует увеличение долгов стран ЕС.

«Инфляционное давление будет продолжаться», — резюмирует Вольф, добавляя, что для Европы происходящие экономические процессы — это «худшее из всех миров».

3 июня президент России Владимир Путин назвал политику Евросоюза причиной кризиса в энергетике региона. Попытка Запада принизить значение традиционных источников энергии привела к «недоинвестированию в энергетический сектор и росту цен», отметил российский лидер. Путин добавил, что Россия не виновата в ситуации с ростом цен на энергоресурсы, так как большинство факторов дестабилизации стали развиваться еще до спецоперации по защите Донбасса и волны антироссийских санкций.

Тогда же Евросоюз опубликовал список по шестому пакету санкций, в него внесено свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ и Белоруссии. Ограничения также предполагают частичное эмбарго на российскую нефть, поставляемую морем. Согласование шестого пакета санкций стало самым долгим за всё время. Страны ЕС не могли достичь согласия в течение нескольких недель из-за разногласий по поводу эмбарго на нефть.

Комментируя решение Евросоюза, зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что новые меры практически не отразятся на жизни россиян. По его словам, Россия была готова к шестому пакету санкций ЕС, поскольку уже привыкла к рестрикциям Запада.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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