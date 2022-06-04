Социолог Орсини обвинил западный блок стран в предательстве Украины

НАТО и страны западного блока неоднократно предавали Украину и бросали ее на произвол судьбы в критические моменты, заявил в эфире телеканала La7 итальянский социолог, глава исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини.

«Я убежден, что НАТО, США, Запад — это блок заядлых предателей, так что я всегда опасался, что в конце концов мы бросим украинцев. На самом деле это уже было сделано при проведении военных учений на Украине. Они проводились, чтобы убедить президента страны Владимира Зеленского, что НАТО обязательно вмешается в случае вторжения, что мы отправим солдат и перекроем небо. Мы уже предали их. Мы уже всадили им нож в спину», — заявил он в эфире от 29 мая.

По мнению Орсини, военные учения «Объединенные усилия — 2021» на территории Украины, в которых принимали участие солдаты стран-участниц альянса, стали началом катастрофы, которая длится до сих пор.

«Когда [президент РФ] Владимир Путин протестовал против этих учений, [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон бахвалился защитной мощью Украины. Но в том числе такие выходки и могли привести к катастрофе. <...> Итальянцы уже начинают привыкать к сводкам об ужасах происходящего, они больше не возмущаются. И мы продолжаем посылать страшное оружие Киеву, усиливая тем самым противостояние сторон. Я повторяю, мы в очередной раз сделали это, снова их предали и бросили», — добавил он.

20 мая бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что Европе следует убедить Киев в необходимости принять требования России для урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что поставки оружия Киеву Римом, делают Италию соучастником конфликта.

В этот же день глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз перевел Украине новый транш макрофинансовой помощи в размере €600 млн.

Также 14 мая главы МИД «большой семерки» заявили, что будут и дальше поставлять оружие Украине «до тех пор, пока это будет необходимо».

Россия неоднократно выступала с протестами и призывами прекратить накачивать Украину оружием. 5 марта в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить поставки вооружения. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией специальной военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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