В Запорожской области была обезврежена группа украинских диверсантов, заявил 4 июня член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов [президента Украины Владимира] Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», — поделился Рогов в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что диверсанты сопротивлялись во время задержания.

2 июня подразделение Росгвардии задержало в Запорожской области криминального авторитета. Подозреваемый оказывал сопротивление, но был обезврежен. В данный момент он проверяется на причастность к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ).

24 мая заместитель руководителя главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов сообщил о задержании группы украинских диверсантов из пяти человек в Энергодаре. Он отметил, что эта группа должна была запугивать мирное население, которое уже увидело, что русские принесли в Запорожскую область мир и безопасность.

23 мая Селиванов рассказал, что в Запорожье регулярно фиксируются попытки терактов со стороны Украины, которые удается предотвращать.

В начале мая корреспондент «Известий» Алексей Рамм одним из первых проехал по Запорожью и показал, как постепенно восстанавливается жизнь в регионе. Он отметил, что украинская сторона всё равно пытается дестабилизировать обстановку в Запорожье ракетными обстрелами, диверсиями и кибератаками.

3 мая глава администрации Энергодара Андрей Шевчик заявил о мирной обстановке в Энергодаре и на Запорожской АЭС. Сообщалось о российских специалистах «в полном понимании ситуации» наряду с украинскими коллегами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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