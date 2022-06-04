При инвентаризации банков Мелитополя обнаружили испорченные гривны

В Мелитополе во время инвентаризации банковских учреждений были обнаружены испорченные гривны различного номинала. Общая сумма испорченных купюр составляет около 1,5 млн гривен, передает телеканал «Известия». Исполняющая обязанности главы военно-гражданской администрации Галина Данильченко уточнила, что украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а те средства, которые оставались после вывоза, украинская сторона испортила с помощью краски. При этом жители уже несколько месяцев не получают пенсии и соцвыплаты.

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