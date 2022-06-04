Эксперт Старожильцева рассказала о процессе получения ежемесячных денежных выплат

На дополнительную ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) имеют право не только российские граждане, но и иностранцы, лица без гражданства, постоянно проживающие на территории России и относящиеся к федеральным льготным категориям. Об этом в субботу, 4 июня, сообщила глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.

Как уточнила эксперт, речь идет об инвалидах и детях-инвалидах, ветеранах и членах семей погибших ветеранов, бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, а также пострадавших от воздействия радиации, героях Труда, героях России и СССР, кавалерах ряда орденов.

ЕДВ носит социальный и профессиональный характер. К социальным, заметила специалист, можно отнести и выплаты, предусмотренные для граждан, постоянно ухаживающих за престарелыми, нуждающимися в постоянной помощи, а также за людьми, достигшими 80-летнего возраста.

По словам Сторожильцевой, размер компенсационной выплаты составляет 1200 руб. ежемесячно, но при этом, тот, кто ухаживает, должен быть безработным.

«Если гражданин имеет право на получение ЕДВ по нескольким основаниям в рамках одного закона, ЕДВ устанавливается по одному основанию, которое предусматривает более высокий размер выплат», — приводит агентство «Прайм» зампредседателя комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Виктория Шакина.

То же касается и случая, если гражданин имеет право на ЕДВ по нескольким законам.

Исключение составляют лишь «чернобыльцы», герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы и члены их семей, герои Труда СССР и России и полные кавалеры ордена Трудовой славы. Им может устанавливаться ЕДВ одновременно и по другому основанию.

«При этом автоматическое начисление ЕДВ получают только те, кто получают пенсию по инвалидности, а все остальные должны обратится в ПФР (Пенсионный фонд России) или МФЦ (Многофункциональные центры) с подачей соответствующего заявления», — уточнила юрист.

С 1 апреля в РФ вступили в силу новые правила получения социальных выплат и льгот, а также прошла индексация пенсий. Россияне могут получать ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке. Соответствующий указ подписал накануне российский лидер Владимир Путин. Также выплаты предусматриваются для семей, где воспитываются дети от трех до семи лет.

18 марта «Известия» со ссылкой на документ кабмина сообщали, что правительство намерено направить 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей. Две трети указанных средств (363 млрд рублей) пойдут на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно. А на поддержку рынка труда в общей сложности планируют направить 173 млрд рублей.