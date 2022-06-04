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Подозреваемый в убийстве дочери замминистра в Одинцово задержан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подозреваемый в убийстве дочери замминистра по строительству Подмосковья Марата Сибатулина задержан. Об этом в субботу, 4 июня, сообщил источник «Известий».

Тело 17-летней Евы с ножевыми ранениями было обнаружено в пятницу, 3 июня, в заброшенном доме вблизи подмосковного села Немчиновка Одинцовского городского округа. По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По предварительной информации, девушка отдыхала в компании знакомых, среди которых был молодой человек Кирилл. Он стал первым подозреваемым, которого разыскивали правоохранители. С ним, незадолго до совместного отдыха, у девушки случился конфликт. Еще двое молодых людей — Олег и Михаил, которые были с парой, возможно, могли быть свидетелями ссоры и даже нападения на девушку.

Расследование уголовного дела по факту убийства 17-летней Евы Сибатулиной взяла на контроль региональная прокуратура, о чем в ведомстве сообщили 3 июня.

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