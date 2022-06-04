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Президент Франции Макрон заявил, что Россию нельзя унижать из-за сотрудничества в будущем

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Россию недопустимо унижать, так как рано или поздно государства всё равно стремятся к объединению. Об этом 3 июня сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

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«Нельзя унижать Российскую Федерацию. Когда однажды военные действия прекратятся, мы сможем проложить путь к выходу из кризиса с помощью дипломатии», — сказал Макрон в интервью La Depeche.

Он также выразил уверенность в том, что Париж должен выполнять роль посредника в ситуации вокруг Украины, подчеркнув, что Франция не делает из переговоров с Россией секрета, добавляет «Газета.Ru»

В тот же день Макрон рассказал, что с декабря провел более 100 часов переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Министерство иностранных дел Франции также поддерживало идею диалога с Россией после начала последней специальной военной операции по защите Донбасса. Новая глава ведомства Катрин Колонна 30 мая рассказала о поддержке контакта с Кремлем по выработке конкретных вопросов на повестке в Донбассе.

Напряжение в диалоге некоторых стран с Россией возросло после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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