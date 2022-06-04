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Власти Херсонской области назвали стабилизацию жизни в регионе приоритетом политики

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Фото: РИА Новости
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Стабилизация мирной жизни в Херсонской области является приоритетом для региона. После решения данного вопроса возможно обсуждение воссоединения Херсонщины с Россией, о чем в субботу, 4 июня, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Область мира: как сегодня живет Херсон
В регионе налаживаются мирная жизнь и работа предприятий, а экономика постепенно переходит на рубли

По его словам, в настоящий момент решаются вопросы выплаты пенсий, социальных пособий, а также реабилитации региональной экономики.

«После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее», — отметил Стремоусов в беседе с «РИА Новости».

2 июня Стремоусов рассказал, что заявки на получение российского гражданства подали уже около 250 жителей Херсонской области. В этот же день глава военно-гражданской администрации области Владимир Сальдо заявил, что власть РФ установлена в регионе навсегда. 28 апреля Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. 31 мая Стремоусов выразил уверенность, что регион в ближайшее время станет российским.

1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях. С этой же даты область перешла на обращение в рублях.

1 июня глава международного комитета Госдумы и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий спрогнозировал проведение референдумов в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках в июле. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что Москва не сомневается в возможности жителей ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей самостоятельно определить судьбу своих регионов.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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