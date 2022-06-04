США и западные страны должны в самое ближайшее время рассмотреть вопрос о поставке Киеву истребителей, в том числе американского производства. С таким призывом выступил командующий Национальной гвардией штата Калифорния генерал Дэвид Болдуин, сообщила в пятницу, 3 июня, газета Politico.

По его мнению, лучшим «краткосрочным решением» стала бы отправка самолетов советского производства МиГ.

«МиГи — лучшее немедленное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители — это варианты, которые следует изучить как можно скорее», — отметил генерал. Он добавил, что украинские летчики уже обучены пилотированию на МиГах.

Как напомнил генерал, с момента начала российской специальной военной операции по защите населения Донбасса представители калифорнийской Национальной гвардии помогали Украине формировать запросы для Пентагона на поставку различных вооружений. Кроме того, нацгвардейцы, в особенности летчики, практически ежедневно контактируют с украинскими военными и обмениваются с ними идеями и соображениями по поводу тактики ведения боевых действий.

Члены Национальной гвардии Калифорнии имеют давние отношения с украинскими военными. Гвардейцы тренируются с ними в Восточной Европе в рамках государственного партнерства с 1990-х годов.

Пресс-секретарь Национальной гвардии Калифорнии подполковник Брэндон Хилл в свою очередь заметил, что окончательное решение о предоставлении Киеву истребителей американского производства будет принимать Белый дом и Пентагон.

Ранее, 18 апреля, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что страна не имеет возможности передать Киеву имеющиеся у республики истребители МиГ-29 из-за недостатка необходимых ресурсов.

13 апреля репортер Foreign Policy Джек Детч назвал возможной скорую передачу тех же истребителей МиГ-29 со стороны Словакии. Всего на вооружении государства находятся 12 воздушных средств передвижения. Вашингтон не стал препятствовать поставке подобного вооружения, хотя 16 марта официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала отказ США в передаче Украине польских МиГ-29 нежеланием довести до эскалации конфликта.

Министерство иностранных дел России неоднократно призывало страны перестать накачивать Украину оружием. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркивала, что эти действия приводят к гибели людей, отмечая, что Запад устроил «адскую карусель» из таких поставок.

Вооруженные силы России продолжают спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.