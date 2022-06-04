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Синоптики рассказали о погоде в Москве и Подмосковье 4 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода, местами с небольшими дождями ожидается в московском регионе в субботу, 4 июня, сообщает Гидрометцентр России.

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Днем в Москве воздух прогреется до +21…+23 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +10…+12 градусов.

В Московской области синоптики прогнозируют днем от +18 до +23 градусов, в ночное время +7…+12 градусов.

Ветер ожидается западный, со скоростью 6–11 м/с.

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Ильин предупредил, что первые выходные лета в Москве и Подмосковье будут прохладнее, чем обычно бывает в это время года, а местами ожидаются дождь и грозы. По его словам, самые активные грозы будут в ночь на субботу.

1 июня ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что теплое лето в России станет компенсацией за холодную весну. В средней полосе России лето будет теплым и умеренно влажным. Температурный режим ожидается близким к своей климатической норме.

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