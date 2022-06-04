Байден пожелал критикующему его Маску «всего наилучшего» в полете на Луну

Президент США Джо Байден ответил предпринимателю Илону Маску на пессимистичные заявления о будущем американской экономики на Земле и пожелал основателю SpaceX «всего наилучшего» в полете на Луну.

«Позвольте скажу вам вот что: пока Илон Маск говорит об этом, Ford наращивает инвестиции. Бывшая корпорация Chrysler, ныне Stellantis, также наращивает инвестиции в электромобили. Так что знаете, всего наилучшего ему в полете на Луну», — цитирует Байдена портал Insiderpaper в пятницу, 3 июня.

Комментарий главы Белого дома последовал после того, как ему предоставили майские данные по занятости в стране. По мнению экономистов, они указывают на здоровый путь развития экономики после пандемии.

Также Байден узнал о росте конкуренции среди автопроизводителей, которые переводят производственные мощности на выпуск электромобилей.

Илон Маск ранее в этот день сообщил топ-менеджерам Tesla, что у него «очень плохое предчувствие» относительно экономики США, и он собирается сократить персонал компании на 10%.

1 июня Маск выступил против удаленной работы его сотрудников и поставил им условие: либо они работают в офисе, либо увольняются. Он подчеркнул, что работники должны присутствовать не менее 40 часов в неделю в головном офисе Tesla, а не в филиалах, которые не связаны с их должностными обязанностями.

До этого, в мае, он заявил, что экономика США находится в состоянии рецессии и выйдет из нее не раньше чем через год. По словам предпринимателя, основная причина инфляции — увеличение денежной массы, потому как «правительство напечатало несметное количество денег».

Компания SpaceX была выбрана НАСА для строительства посадочного модуля миссии на Луну.