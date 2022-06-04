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МИД РФ осудил США за передачу Киеву вертолетов Ми-17

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Министерство иностранных дел России потребовало от США объяснений по поводу нарушения Вашингтоном контрактных обязательств и включения в новый пакет военной помощи Украине вертолетов Ми-17, ранее переданных российской стороной для помощи Афганистану. Соответствующий комментарий официального представителя дипведомства Марии Захаровой был опубликован на сайте министерства 3 июня.

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«Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил. Только так, и никак иначе. Однако эти юридические ограничения, как мы видим, не являются препятствием для Вашингтона в его безудержном стремлении накачать оружием Киев», — говорится в комментарии.

Также Захарова уточнила, что посольство России в США сделало официальное представление Государственному департаменту США и потребовало объяснений по переброске предназначенных для Тегерана вертолетов Киеву без согласия и ведома Москвы, однако внятного ответа не получило. Захарова назвала подобное поведение американской стороны грубым нарушением обязательств, добавляет «Газета.Ru».

«Поведение США — вопиющий пример политики двойных стандартов, когда Вашингтон выполняет только удобные для него в данный конкретный момент договоренности. Не говоря уже о том, что это очевидное нарушение международного права в конечном итоге способствует затягиванию конфликта на Украине», — заявила она.

Кроме того, Захарова осудила Белый дом за поставку Украине дальнобойных артиллерийских и ракетных систем под якобы гарантии того, что Киев не будет использовать их за пределами своих территорий и заявила, что подобные действия Вашингтона отдаляют перспективу мирного урегулирования конфликта.

Ранее, 1 июня, Пентагон огласил список вооружений, которые передаст Украине в рамках нового пакета военной помощи. Туда войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin и 50 пусковых установок, а также 15 тактических машин.

О том, что США решили предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $700 млн, Белый дом рассказал 31 мая. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул тогда, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Страны Запада увеличивают отправку украинской стороне оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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