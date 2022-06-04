Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о попытках переложить ответственность за происходящее на рынке продовольствия на РФ
Мир
Блинкен заявил о нежелании США затягивать ситуацию вокруг Украины
Мир
CNN сообщил об обсуждении странами Запада перемирия в Донбассе без Украины
Мир
Путин назвал недальновидную политику ЕС причиной кризиса в энергетике
Мир
Республиканцы выступили за импичмент Байдена после его заявления о контроле оружия
Мир
МИД РФ осудил США за передачу Киеву вертолетов Ми-17
Мир
В Германии выразили беспокойство по поводу политики Зеленского
Мир
Путин назвал блефом заявления о препятствовании РФ вывозу зерна с Украины
Мир
Ростовская область передала гуманитарную помощь городу Кременная в ЛНР
Мир
Украинские боевики выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку
Туризм
Россия с 14 июня снимет антиковидные ограничения на въезд для иностранцев

Застрявшие в Шри-Ланке россияне рассказали о задержке борта «Аэрофлота»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 200 российских туристов, которые не смогли покинуть Шри-Ланку 2 июня из-за задержки властями островного государства борта авиакомпании «Аэрофлот», сейчас размещены в отелях и ждут возвращения домой.

Один из пытавшихся вылететь рейсом из Коломбо — Андрей Гераськин — рассказал, что пассажиры уже находились в салоне самолета, когда капитан по громкой связи сообщил, что борт задерживается в связи с тем, что не подписано таможенное разрешение на вылет.

Счастливый остров: зачем россияне едут на Шри-Ланку
Туристов ждет не только экзотическая природа

«По истечении часа он сообщил, что разрешение так и не было выдано, и нам необходимо покинуть салон вместе с вещами и вернуться в аэропорт <...> Нас сразу встретили представители авиакомпании, абсолютно спокойно всё объяснили и рассказали о проблеме», — поделился Андрей с «Известиями».

Еще одна пассажирка Каролина очень переживала, так как на Шри-Ланке она находится с ребенком и впервые попала в такую ситуацию.

«Где-то часа через два вышел представитель авиакомпании с объяснениями <...> В моей жизни такая ситуация впервые, и на самом деле было очень страшно с маленьким ребенком <...> Но организовали всё оперативно — и трансфер в отель, и отель <...> Администрация отеля нас кормит и говорит — «Не переживайте, всё будет хорошо», — рассказала девушка.

После того как пассажиры вышли из самолета, им предоставили воду и развезли по отелям, где организовано полноценное питание. Там россияне ждут рейс, на котором смогут отправиться домой.

Ранее на официальном сайте «Аэрофлота» появилась информация, что пассажиры авиакомпании, не сумевшие покинуть Шри-Ланку 2 июня, а также имеющие билеты на обратные рейсы от 4 и 5 июня будут вывезены с территории государства 4 и 5 июня.

В тот же день стало известно, что самолету «Аэрофлота» запрещено покидать Шри-Ланку. Такое решение принял Высокий коммерческий суд крупнейшего в стране города — Коломбо. Судебный запрет был вынесен после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии. Он действует до 16 июня.

Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в Москву утром 2 июня. МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки в связи с задержанием самолета компании. Ведомство призвало Шри-Ланку в сжатые сроки урегулировать проблему.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022