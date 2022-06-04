Застрявшие в Шри-Ланке россияне рассказали о задержке борта «Аэрофлота»

Около 200 российских туристов, которые не смогли покинуть Шри-Ланку 2 июня из-за задержки властями островного государства борта авиакомпании «Аэрофлот», сейчас размещены в отелях и ждут возвращения домой.

Один из пытавшихся вылететь рейсом из Коломбо — Андрей Гераськин — рассказал, что пассажиры уже находились в салоне самолета, когда капитан по громкой связи сообщил, что борт задерживается в связи с тем, что не подписано таможенное разрешение на вылет.

«По истечении часа он сообщил, что разрешение так и не было выдано, и нам необходимо покинуть салон вместе с вещами и вернуться в аэропорт <...> Нас сразу встретили представители авиакомпании, абсолютно спокойно всё объяснили и рассказали о проблеме», — поделился Андрей с «Известиями».

Еще одна пассажирка Каролина очень переживала, так как на Шри-Ланке она находится с ребенком и впервые попала в такую ситуацию.

«Где-то часа через два вышел представитель авиакомпании с объяснениями <...> В моей жизни такая ситуация впервые, и на самом деле было очень страшно с маленьким ребенком <...> Но организовали всё оперативно — и трансфер в отель, и отель <...> Администрация отеля нас кормит и говорит — «Не переживайте, всё будет хорошо», — рассказала девушка.

После того как пассажиры вышли из самолета, им предоставили воду и развезли по отелям, где организовано полноценное питание. Там россияне ждут рейс, на котором смогут отправиться домой.

Ранее на официальном сайте «Аэрофлота» появилась информация, что пассажиры авиакомпании, не сумевшие покинуть Шри-Ланку 2 июня, а также имеющие билеты на обратные рейсы от 4 и 5 июня будут вывезены с территории государства 4 и 5 июня.

В тот же день стало известно, что самолету «Аэрофлота» запрещено покидать Шри-Ланку. Такое решение принял Высокий коммерческий суд крупнейшего в стране города — Коломбо. Судебный запрет был вынесен после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии. Он действует до 16 июня.

Самолет «Аэрофлота» должен был вылететь в Москву утром 2 июня. МИД РФ выразил протест послу Шри-Ланки в связи с задержанием самолета компании. Ведомство призвало Шри-Ланку в сжатые сроки урегулировать проблему.