Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о попытках переложить ответственность за происходящее на рынке продовольствия на РФ
Мир
Блинкен заявил о нежелании США затягивать ситуацию вокруг Украины
Мир
CNN сообщил об обсуждении странами Запада перемирия в Донбассе без Украины
Мир
Путин назвал недальновидную политику ЕС причиной кризиса в энергетике
Мир
Республиканцы выступили за импичмент Байдена после его заявления о контроле оружия
Мир
МИД РФ осудил США за передачу Киеву вертолетов Ми-17
Мир
В Германии выразили беспокойство по поводу политики Зеленского
Мир
Путин назвал блефом заявления о препятствовании РФ вывозу зерна с Украины
Мир
Ростовская область передала гуманитарную помощь городу Кременная в ЛНР
Мир
Украинские боевики выпустили 40 ракет из «Града» по Донецку
Туризм
Россия с 14 июня снимет антиковидные ограничения на въезд для иностранцев
Сюжет:

Ростовская область передала гуманитарную помощь городу Кременная в ЛНР

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) привезла в город Кременная из Ростовской области 14 тонн гуманитарной помощи, рассказали «Известиям» в местной администрации в пятницу, 3 июня.

Кременная всё еще подвергается обстрелам украинских националистов. Снаряды бьют по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, из-за чего в городе сложная гуманитарная обстановка. Гуманитарная помощь — единственная возможность поддерживать функционирование города.

Поддержка под огнем: «Известия» привезли в ЛНР оборудование для детской больницы
Во время передачи техники ополченцам журналисты дважды попали под минометный обстрел в районе Попасной

По словам советника главы администрации Кременского района Владимира Лысенко, в составе гуманитарного груза — всё самое необходимое: мука, продукты, вода, средства личной гигиены. В городе есть собственная пекарня, теперь жителей Кременной обеспечат хлебом.

Администрация города выразила огромную благодарность правительству и губернатору Ростовской области за гуманитарную помощь. Как отметила замглавы администрации Кременского района по социальным вопросам Ирина Смага, горожане наконец получат поддержку в виде продуктов питания.

«Большое спасибо Народной милиции за то, что привезли, несмотря на то, что у нас здесь не тихо, а очень громко пока что. Огромная благодарность всем, кто помнит, что в Кременной есть люди, что эти люди требуют сегодня поддержки и помощи», — добавила она.

2 июня сотрудники Следственного комитета России привезли в Мариуполь гуманитарную помощь и раздали ее детям. Гуманитарная акция была организована в двух локациях города. Множество родителей с детьми пришли на мероприятие и поблагодарили следователей за подарки.

30 мая представители общественных организаций «Пища жизни. Донбасс» и «Пища жизни» в понедельник привезли жителям Рубежного горячие обеды, фрукты, хлеб и предметы первой необходимости. Руководитель ОО «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев добавил, что общественники, кроме еды и сладостей детям, доставили спички, свечки и памперсы.

Бои за освобождение Кременной начались в середине марта. 19 апреля населенный пункт полноценно начал контролироваться Народной милицией ЛНР. Спасатели молниеносно организовали доставку туда гуманитарной помощи, примерно 20 экс-сотрудников ГСЧС Украины перешли в МЧС ЛНР. Сейчас в Кременной живет приблизительно 7–8 тыс. человек.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022