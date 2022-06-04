Ростовская область передала гуманитарную помощь городу Кременная в ЛНР

Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) привезла в город Кременная из Ростовской области 14 тонн гуманитарной помощи, рассказали «Известиям» в местной администрации в пятницу, 3 июня.

Кременная всё еще подвергается обстрелам украинских националистов. Снаряды бьют по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры, из-за чего в городе сложная гуманитарная обстановка. Гуманитарная помощь — единственная возможность поддерживать функционирование города.

По словам советника главы администрации Кременского района Владимира Лысенко, в составе гуманитарного груза — всё самое необходимое: мука, продукты, вода, средства личной гигиены. В городе есть собственная пекарня, теперь жителей Кременной обеспечат хлебом.

Администрация города выразила огромную благодарность правительству и губернатору Ростовской области за гуманитарную помощь. Как отметила замглавы администрации Кременского района по социальным вопросам Ирина Смага, горожане наконец получат поддержку в виде продуктов питания.

«Большое спасибо Народной милиции за то, что привезли, несмотря на то, что у нас здесь не тихо, а очень громко пока что. Огромная благодарность всем, кто помнит, что в Кременной есть люди, что эти люди требуют сегодня поддержки и помощи», — добавила она.

2 июня сотрудники Следственного комитета России привезли в Мариуполь гуманитарную помощь и раздали ее детям. Гуманитарная акция была организована в двух локациях города. Множество родителей с детьми пришли на мероприятие и поблагодарили следователей за подарки.

30 мая представители общественных организаций «Пища жизни. Донбасс» и «Пища жизни» в понедельник привезли жителям Рубежного горячие обеды, фрукты, хлеб и предметы первой необходимости. Руководитель ОО «Пища жизни. Донбасс» Кирилл Губарев добавил, что общественники, кроме еды и сладостей детям, доставили спички, свечки и памперсы.

Бои за освобождение Кременной начались в середине марта. 19 апреля населенный пункт полноценно начал контролироваться Народной милицией ЛНР. Спасатели молниеносно организовали доставку туда гуманитарной помощи, примерно 20 экс-сотрудников ГСЧС Украины перешли в МЧС ЛНР. Сейчас в Кременной живет приблизительно 7–8 тыс. человек.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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