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В Запорожье заявили о нейтрализации группы украинских диверсантов

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Фото: ТАСС/Гражданская администрация Запорожской области
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В Запорожской области была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа украинских боевиков. Такое заявление сделал 4 июня член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

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«В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов [президента Украины Владимира] Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», — сказал Рогов в беседе с «РИА Новости».

Он добавил, что диверсанты оказали сопротивление в процессе задержания.

2 июня Росгвардия задержала в Запорожской области криминального авторитета. Подозреваемый оказывал сопротивление, но был обезврежен. В настоящее время проверяется его причастность к деятельности Службы безопасности Украины (СБУ).

24 мая замруководителя главного управления МВД по Запорожской области Алексей Селиванов рассказал, что в Энергодаре была задержана группа украинских диверсантов из пяти человек. Селиванов заявил, что основной целью этих диверсантов является запугать мирное население, которое уже увидело, что русские принесли в Запорожскую область мир и безопасность.

23 мая Селиванов рассказал, что в Запорожье регулярно фиксируются попытки терактов со стороны Украины, которые удается предотвращать.

В начале мая корреспондент «Известий» Алексей Рамм одним из первых проехал по Запорожью и показал, как постепенно восстанавливается жизнь в регионе. Он отметил, что украинская сторона всё равно пытается дестабилизировать обстановку в Запорожье ракетными обстрелами, диверсиями и кибератаками.

3 мая глава администрации Энергодара Андрей Шевчик заявил о мирной обстановке в Энергодаре и на Запорожской АЭС. Сообщалось о российских специалистах «в полном понимании ситуации» наряду с украинскими коллегами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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