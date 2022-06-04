Киллер показал процесс убийства бизнесмена в центре Москвы

Киллер, который накануне застрелил в центре Москвы бизнесмена Оганеса Камаряна, показал правоохранителям, как совершал убийство. Кадры следственного эксперимента появились в распоряжении «Известий».

62-летний предприниматель Оганес Камарян был застрелен вечером 2 июня, когда в компании 22-летней спутницы Екатерины Поповой возвращался из ресторана на Комсомольском проспекте. Убийца ждал бизнесмена во дворе неподалеку. Он несколько раз выстрелил в Камаряна из пистолета с глушителем, сфотографировал тело и сбежал.

Днем 3 июня стало известно, что предполагаемого киллера задержали полицейские. Им оказался 24-летний Айрик Ервандян. В Следственном комитете рассказали, что сейчас с ним работают правоохранительные органы. Полицейские выясняют, кто мог дать Ервандяну оружие. Есть вероятность, что глушитель на пистолете был самодельным.

Как основная причина убийства рассматривается кровная месть. Сообщается, что Айрик Ервандян был братом убитого в прошлом году в Ереване телохранителя бизнесмена Рафаэля Мардояна, на которого планировалось покушение. По некоторым данным, заказчиком преступления был Оганес Камарян. Отмечается, что убийство на Комсомольском проспекте произошло в годовщину убийства того самого телохранителя.