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Россия с 14 июня снимет антиковидные ограничения на въезд для иностранцев

Прокуратура поставила на контроль убийство дочери замминистра в Одинцово

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Фото: telegram/Прокуратура Московской области
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Прокуратура Московской области поставила под контроль расследование уголовного дела, возбужденного после убийства 17-летней дочери замминистра по строительству региона в Одинцово. Соответствующее заявление ведомство разместило 3 июня в своем Telegram-канале.

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«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СО по городу Одинцово ГСУ СК РФ по Московской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ, находятся на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева на место происшествия выехал одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин, дополнили в ведомстве.

По данным «Известий», 3 июня в селе Немчиновка в Одинцово нашли тело 17-летней девушки. По данным «Известий», погибшей оказалась дочь замминистра по строительству Московской области Марата Сибатулина. В убийстве подозревается 17-летний Кирилл Юльчиков, который, предположительно, сбежал с места происшествия и в данный момент разыскивается полицией. По факту убийства ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело.

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