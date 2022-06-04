Прокуратура поставила на контроль убийство дочери замминистра в Одинцово

Прокуратура Московской области поставила под контроль расследование уголовного дела, возбужденного после убийства 17-летней дочери замминистра по строительству региона в Одинцово. Соответствующее заявление ведомство разместило 3 июня в своем Telegram-канале.

«Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного СО по городу Одинцово ГСУ СК РФ по Московской области по ч. 1 ст. 105 УК РФ, находятся на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева на место происшествия выехал одинцовский городской прокурор Евгений Кунегин, дополнили в ведомстве.

По данным «Известий», 3 июня в селе Немчиновка в Одинцово нашли тело 17-летней девушки. По данным «Известий», погибшей оказалась дочь замминистра по строительству Московской области Марата Сибатулина. В убийстве подозревается 17-летний Кирилл Юльчиков, который, предположительно, сбежал с места происшествия и в данный момент разыскивается полицией. По факту убийства ГСУ СК России по Московской области возбудило уголовное дело.