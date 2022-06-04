CNN сообщил об обсуждении странами Запада перемирия в Донбассе без Украины

Соединенные Штаты Америки совместно с Великобританией и странами Евросоюза проводят обсуждения возможных условий перемирия в Донбассе без непосредственного участия Украины. Об этом 3 июня сообщил канал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Темой диалога между представителями стран стали возможные перспективы проведения переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. При выработке своей позиции страны Запада планируют придерживаться нескольких пунктов, которые были предложены Италией: нейтральный статус Украины, гарантии безопасности Киеву, а также переговоры с Россией о будущем Крыма и Донбасса.

Отмечается, что Украина не принимает прямого участия в этих переговорах, несмотря принцип США «ничего об Украине без Украины». Прямое давление на нее Запад якобы тоже не оказывает, предоставляя ей свободу во взаимодействии с Кремлем, отмечает канал.

При этом между странами Запада существуют разногласия по вопросам дипломатического урегулирования конфликта. Так, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд поддержала пункты обсуждения мирного урегулирования, предложенные Италией, однако источники канала сообщили, что на самом деле Белый дом не поддерживает инициативу Рима.

2 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры по мирному урегулированию ситуации на Донбассе фактически были приостановлены украинской стороной, и объяснил такое поведение киевских властей давлением со стороны кураторов с Запада.

В тот же день спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, что переговоры РФ с Украиной возможны только при соблюдении российских условий и их неизменности. Матвиенко заметила, что Россия заявила о своей готовности продолжать переговоры на своих условиях.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, необходимые для обеспечения безопасности РФ. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

С начала спецоперации по защите Донбасса стороны провели четыре очные встречи. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области Белоруссии, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще и 29 апреля — в Стамбуле. В результате Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу. Позднее Киев отошел от собственных предложений и уже достигнутых предварительных договоренностей.

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