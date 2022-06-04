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Начальник штаба ЦВО вручил российским военным награды за героизм

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Фото: РИА Новости/Михаил Голенков
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Минобороны России опубликовало кадры награждения военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО), проявивших мужество и героизм в ходе специальной военной операции. На церемонии награждения побывал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, ордена Суворова и ордена Жукова военнослужащим вручил начальник штаба военного округа Герой Российской Федерации генерал-полковник Михаил Теплинский. Боевые государственные награды получили военнослужащие авиационных, танковых и мотострелковых подразделений ЦВО.

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«На вас равняются все остальные. Вы делаете качество выполнения задач. Спасибо вам за вашу работу», — сказал обращении к военнослужащим Теплинский.

27 мая командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин вручил медали военным за мужество и героизм в российской спецоперации. Госнаграды вручили офицерам и сержантам. Их наградили орденом Александра Невского, орденом Мужества и медалью Жукова.

9 мая пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин вручил отцу погибшего в ходе спецоперации командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (позывной Воха) звезду Героя России.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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