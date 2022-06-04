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Мотострелковый батальон за две недели отбил более 40 атак националистов

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Министерство обороны России в пятницу, 3 июня, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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В ведомстве рассказали о мужестве командира мотострелкового батальона подполковника Александра Михайлова, который более двух недель сдерживал со своим батальоном превосходящие силы украинских националистов вблизи населенного пункта, имеющего стратегическое значение. Александр Михайлов с подчиненными отбили более 40 атак боевиков и выполнили все поставленные задачи в установленные сроки с сохранением боеспособности подразделений.

Начальник радиостанции, ефрейтор Дмитрий Коробейников лично уничтожил в бою три легкобронированных автомобиля националистов и 15 боевиков. В составе взвода управления Коробейников вступил в бой с превосходящими силами противника и под минометным огнем отвел в безопасную зону командно-штабную машину, чем не допустил уничтожения аппаратуры связи. Также неоднократно он в опасных для жизни условиях под артиллерийским огнем и авиационными ударами обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь между командованием и подразделениями батальонно-тактической группы десантно-штурмовой бригады, что позволяло командованию своевременно реагировать на изменение обстановки.

Во время одного из артиллерийских обстрелов со стороны противника младший сержант Богдан Кузнецов, проявляя отвагу, с риском для жизни вывел из-под разрыва снарядов три автомобиля с
боеприпасами, два автотопливомаслозаправщика и эвакуировал двух раненых военнослужащих из ангара с военной техникой, который загорелся в результате попадания в него вражеских снарядов. Смелые действия младшего сержанта Кузнецова спасли жизни раненых российских военнослужащих и большое количество военной техники.

Накануне под вражеским огнем радиотелефонист отделения управления минометной батареи десантно-штурмового батальона старшина Антон Седегов в составе спецгруппы после десантирования с вертолета вступил в бой с превосходящими силами противника. Группа выбила врага с оборонительных позиций и установила контроль над стратегически важным районом аэродрома.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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