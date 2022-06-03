В Германии выразили беспокойство по поводу политики Зеленского

В Берлине сильно обеспокоены политикой президента Украины Владимира Зеленского по укреплению своей власти. Об этом написала немецкая газета Die Zeit со ссылкой на слова правительственных чиновников и мнение экспертов.

«Сейчас Берлин больше всего волнует, что Зеленский может использовать обстоятельства для укрепления своей власти», пишет он.

По словам одного из экспертов, конституция предоставляет украинскому лидеру сильную позицию в политическом аппарате, но он лично пытается изменить зависящие от него институты власти, такие как администрация президента и Совет национальной безопасности и обороны страны, тем самым маргинализируя суды и Верховную раду.

«Некоторые правительственные чиновники выражают обеспокоенность по поводу того, что правительство Киева может совершить неразумные действия, например, применить немецкое оружие для нападения на российскую территорию», — добавили авторы материала, опубликованного 1 июня.

Отмечается, что Зеленский не первый раз вызывает раздражение политиков, в частности, нарушением дипломатических протоколов и срывами встреч на высоком уровне. Некоторые немецкие дипломаты сравнили правительство Украины с «отрядом панков».

Ранее, 18 мая, итальянский журналист Ихинио Поло резко негативно высказался о приглашении Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который должен пройти в Мадриде летом. Он назвал его «коррумпированным человеком», который превратил страну в площадку агрессии против России.

12 апреля Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его позиции по отношению к России. 13 апреля канцер Германии Олаф Шольц заявил, что такое решение со стороны украинской власти вызвал «раздражение» в Германии.

Зеленский также отметился онлайн-выступлением в Генеральных штатах Нидерландов 30 марта, депутаты которых отказались слушать его речь.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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