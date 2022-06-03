Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин заявил о попытках переложить ответственность за происходящее на рынке продовольствия на РФ
Мир
Блинкен заявил о нежелании США затягивать ситуацию вокруг Украины
Мир
В ЛНР временно заблокировали доступ к Viber
Мир
Путин назвал недальновидную политику ЕС причиной кризиса в энергетике
Мир
Республиканцы выступили за импичмент Байдена после его заявления о контроле оружия
Мир
МИД РФ осудил США за передачу Киеву вертолетов Ми-17
Мир
В Германии выразили беспокойство по поводу политики Зеленского
Мир
Путин назвал блефом заявления о препятствовании РФ вывозу зерна с Украины
Мир
МИД РФ включил 41 гражданина Канады в стоп-лист
Экономика
Росавиация выделит 20 авиакомпаниям субсидии на возврат денег за отмененные рейсы
Туризм
Россия с 14 июня снимет антиковидные ограничения на въезд для иностранцев
Сюжет:

В Германии выразили беспокойство по поводу политики Зеленского

Газета Die Zeit: Зеленский может использовать ситуацию для укрепления своей власти
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidency Press Office
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Берлине сильно обеспокоены политикой президента Украины Владимира Зеленского по укреплению своей власти. Об этом написала немецкая газета Die Zeit со ссылкой на слова правительственных чиновников и мнение экспертов.

ВС РФ уничтожили сотни иностранных наемников на Украине. Спецоперация 2 июня, онлайн-трансляция
Что происходит сегодня в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«Сейчас Берлин больше всего волнует, что Зеленский может использовать обстоятельства для укрепления своей власти», пишет он.

По словам одного из экспертов, конституция предоставляет украинскому лидеру сильную позицию в политическом аппарате, но он лично пытается изменить зависящие от него институты власти, такие как администрация президента и Совет национальной безопасности и обороны страны, тем самым маргинализируя суды и Верховную раду.

«Некоторые правительственные чиновники выражают обеспокоенность по поводу того, что правительство Киева может совершить неразумные действия, например, применить немецкое оружие для нападения на российскую территорию», — добавили авторы материала, опубликованного 1 июня.

Отмечается, что Зеленский не первый раз вызывает раздражение политиков, в частности, нарушением дипломатических протоколов и срывами встреч на высоком уровне. Некоторые немецкие дипломаты сравнили правительство Украины с «отрядом панков».

Ранее, 18 мая, итальянский журналист Ихинио Поло резко негативно высказался о приглашении Зеленского на саммит Североатлантического альянса, который должен пройти в Мадриде летом. Он назвал его «коррумпированным человеком», который превратил страну в площадку агрессии против России.

12 апреля Зеленский отказался принять в Киеве президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его позиции по отношению к России. 13 апреля канцер Германии Олаф Шольц заявил, что такое решение со стороны украинской власти вызвал «раздражение» в Германии.

Зеленский также отметился онлайн-выступлением в Генеральных штатах Нидерландов 30 марта, депутаты которых отказались слушать его речь.

24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022