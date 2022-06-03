МИД Франции сообщил о гибели наемника из страны в Донбассе

Во время боевых действий в Донбассе погиб наемник из Франции. Сообщение об этом со ссылкой на министерство иностранных дел Франции 2 июня разместил портал Europe 1.

«Мы узнали печальную новость о том, что в боях [в Донбассе] был смертельно ранен француз. Мы выражаем наши соболезнования его семье», — говорится в заявлении французского внешнеполитического ведомства.

Погибший был членом Украинского интернационального легиона и вместе с украинскими боевиками участвовал в столкновениях против российской армии, сообщает издание. Он был смертельно ранен, когда попал под артиллерийский обстрел в Харьковской области.

Уточняется, что помимо погибшего в боевых действиях на стороне украинских боевиков участвует около 150 наемников из Французской республики.

2 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о том, что сотни иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, были уничтожены с помощью высокоточного оружия во время прохождения ими доподготовки. Кроме того, многие из них были ликвидированы непосредственно на поле боя вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта. Он также отметил, что украинское командование не жалеет иностранцев и отправляет их в бой первыми, стремясь избежать потерь среди «своих».

28 мая газета The Washington Post сообщила, что иностранные наемники на Украине жалуются на плохое обмундирование и недостаток оружия. Многие из них ищут способы покинуть страну и вернуться домой.

24 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в основном в страну направляются военные советники и сотрудники частных военных компаний. Прежде в ведомстве отмечали, что иностранные наемники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях, не являются комбатантами и их ждет долгий срок в тюрьме.

14 марта Киев приостановил набор французских наемников после того, как Вооруженными Силами РФ был ликвидировано до 180 «солдат удачи», прибывших на Украину. Отмечается, что тогда в ходе удара погиб как минимум один французский наемник.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.