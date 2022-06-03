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МИД России заявил послу Шри-Ланки протест в связи с задержанием самолета «Аэрофлота»

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МИД РФ выразил послу Шри-Ланки в Москве Джаните Абевикреме Лиянаге протест в связи с задержанием в Шри-Ланке самолета авиакомпании «Аэрофлот». Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

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В министерстве призвали власти страны в сжатые сроки урегулировать данную проблему «во избежание ее негативного влияния на традиционно дружественные двусторонние отношения».

Ранее в этот день стало известно, что самолету «Аэрофлота» запрещено покидать Шри-Ланку. Такое решение принял Высокий коммерческий суд крупнейшего в стране города — Коломбо. Запрет действует до 16 июня и был вынесен после рассмотрения жалобы, поданной лизинговой компанией Celestial Aviation Trading Limited в Ирландии.

Борт «Аэрофлота» должен был вылететь в Москву утром 2 июня по местному времени. Как отмечалось, застрявшие пассажиры будут вывезены в Россию другими рейсами. Урегулированием данной проблемы в данный момент занимается Росавиация.

Российская авиакомпания сообщила, что пассажиры «Аэрофлота», находящиеся в Коломбо с билетами на обратные рейсы в Москву от 2, 4 и 5 июня, будут вывезены со Шри-Ланки 4 и 5 июня.

Перевозчик также приостановил выполнение коммерческих рейсов в Коломбо (Шри-Ланка) на ближайший период в связи с неблагонадежностью ситуации в части обеспечения беспрепятственных полетов воздушных судов авиакомпании.

Сложности с полетами за рубеж у российских авиакомпаний возникли на фоне рисков ареста их самолетов из-за санкций Запада, введенных после начала специальной военной операции по защите Донбасса.

Рестрикции включают запрет на поставку российским перевозчикам самолетов и запчастей к ним, а также на страхование и техническое обслуживание. В срок до 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России принадлежащие им воздушные суда.

14 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон, легализующий возможность регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний, поэтому сейчас российские авиакомпании могут использовать иностранные самолеты на внутренних линиях и выдавать им сертификаты летной годности РФ.

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