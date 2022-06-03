В районах Коми возобновились речные перевозки

В районах Республики Коми возобновились речные перевозки. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как уточняет ИА FlashNord, перевозки организовали в Ижемском районе по маршруту деревня Чаркабож — поселок Щельяюр с 30 мая. Паром теперь также ходит в село Усть-Цильма, деревню Рочево и село Нерица. Кроме того, с июня возобновились перевозки в Троицко-Печорском районе возле поселка Русаново и в селе Усть-Илыч. Также организованы речные перевозки по маршруту Печора–Вуктыл. Его протяженность составляет 234 км.

26 мая сообщалось, что работа речного парома возобновилась в городе Волжский Волгоградской области. Переправа была остановлена из-за сильного течения во время половодья.