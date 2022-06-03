На пляжи Самары начали завозить спецоборудование

На самарские пляжи начали завозить специальное оборудование и элементы благоустройства. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает НИА «Самара».

Открытие купального сезона состоится 15 июня. К этому времени все работы планируется завершить.

В материале отмечается, что в этом году на городских пляжах установят 1400 единиц специального оборудования.

Также сообщается, что мусор на пляжах будут убирать не реже двух раз в день.

Ранее, 3 июня, сообщалось, что в Оренбурге на следующей неделе намерены открыть городской пляж, расположенный на набережной реки Урал. Рабочим осталось установить некоторые малые архитектурные формы и получить разрешение Роспотребнадзора.