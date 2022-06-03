Синоптики рассказали о погоде в Астрахани в июне

Июнь в Астрахани ожидается теплее обычного. Об этом в пятницу, 3 июня, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как рассказал синоптик, чьи слова приводит «Астрахань-24», средняя температура будет на градус превышать норму.

Также, по его словам, на территории Астраханской области ожидается небольшой дефицит осадков.

По прогнозам, жара накроет Астрахань уже в первую неделю месяца. При этом, как уточняется в материале, вторая половина месяца окажется холодной.

26 мая научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что лето 2022 года в России не будет холодным. Он подчеркнул, что периоды очень жаркой погоды будут сменяться похолоданием. Синоптики отметили, что летний сезон в РФ будет в рамках климатической нормы, при этом допускаются небольшие превышения.