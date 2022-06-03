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Ульяновские медики спасли укушенного змеей мужчину

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Ульяновские медики спасли мужчину, которого укусила гадюка. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает ulpravda.ru.

Пациента доставили в Ульяновский областной центр специализированных видов медицинской помощи с признаками анафилактического шока. После оказания помощи его из реанимации перевели в токсикологическое отделение.

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«После стабилизации состояния мужчину выпишут и отправят домой», — рассказал изданию исполняющий обязанности завотделением УОКЦСВМП Петр Блохин.

Отмечается, что случай укуса человека гадюкой стал первым в регионе в этом году.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Ульяновской области, при укусах змеи нельзя накладывать жгут, чтобы не нарушать циркуляцию крови. Также недопустимо прижигать, делать разрезы в месте укуса или обкладывать его льдом, принимать алкоголь и заниматься физическими нагрузками.

Врачи советуют обездвижить укушенную конечность и в первые пять–десять минут отсосать яд, после чего продезинфицировать рану.

«Отсасывание яда ртом может быть неоднозначной процедурой, так как яд может всосаться со слизистой полости и вызвать отек слизистой вплоть до максимального, как при отеке Квинке. Тогда помощь нужна будет спасителю», — отметил Петр Блохин.

По его словам, необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам.

14 мая старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара городской клинической больницы № 15 им. О.М. Филатова Марина Яковенко рассказала, какие действия предпринимать при укусе гадюки.

Так, медик советует вызвать скорую помощь или самостоятельно ехать в больницу. При этом для оказания помощи на месте следует вымыть и обработать руки, после чего рану необходимо очистить мыльной проточной водой, продезинфицировать, наложить на нее чистую недавящую повязку. Яковенко предупреждает, что при несоблюдении правил распространившийся потом отек затруднит оказание первой помощи.

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