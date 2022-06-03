Тело утонувшего в реке ребенка нашли в Республике Коми

Спасатели вытащили из реки тело утонувшего ребенка в Прилузском районе Республики Коми. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает ИА «Комиинформ».

Тело мальчика 2014 года рождения обнаружили местные жители.

Инцидент произошел накануне, 2 июня. Четверо детей отправились на реку Лузу в деревне Загарская. Один из мальчиков пропал во время купания. Еще один смог удержаться на воде. Его снесло течением, но ему удалось зацепиться за бревно. Еще двое детей оставались на берегу, но после инцидента убежали домой.

Зацепившегося за дерево ребенка увидели местные жители. Они позвонили в полицию.

1 июня несколько детей гуляли на берегу реки Ус в Удорском районе Коми. Один из них решил искупаться в необорудованном месте и начал тонуть. Другие дети попытались спасти его, однако им это сделать не удалось. Позднее тело мальчика нашли сотрудники МЧС.