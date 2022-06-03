Реклама
Прямой эфир

Названы самые высокооплачиваемые вакансии Воронежской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стал известен топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Воронежской области на начало июня. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на данные исследования компании HeadHunter.

Нанятость населения: сложно ли россиянам найти работу за рубежом
С какими проблемами сталкиваются граждане РФ при трудоустройстве за границей

На первом месте — вакансия начальника отдела региональных продаж в ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» с зарплатой от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Второе место заняла позиция гендиректора строительного холдинга «Жилой квартал» в Уфе. Заявленный доход — от 700 тыс. рублей. Также от 500 до 700 тыс. рублей обещают платить региональному коммерческому директору ЮФО в компании «Эфко».

В топ рейтинга также вошли гендиректор в ООО «Патриот» (от 100 тыс. до 500 тыс. рублей), руководитель отдела продаж по направлению «Автохимия» ООО ТД «ГраСС» (от 400 тыс. рублей), гендиректор машиностроительного завода (от 200 тыс. до 400 тыс. рублей) и другие.

В материале отмечается, что в Воронежской области на начало июня было открыто более 12 тыс. вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей. Чаще всего это предложения от компаний из отрасли строительства, сектора продаж и подбора рабочего персонала.

1 июня гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин заявил, что в России сохраняется благоприятная ситуация на рынке труда, уровень безработицы в апреле составил 4,0%, став минимальным за последние 10 лет. Число безработных составило 3 млн человек, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 2,4% меньше, чем в марте этого года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022