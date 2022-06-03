Названы самые высокооплачиваемые вакансии Воронежской области

Стал известен топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Воронежской области на начало июня. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на данные исследования компании HeadHunter.

На первом месте — вакансия начальника отдела региональных продаж в ООО «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат» с зарплатой от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Второе место заняла позиция гендиректора строительного холдинга «Жилой квартал» в Уфе. Заявленный доход — от 700 тыс. рублей. Также от 500 до 700 тыс. рублей обещают платить региональному коммерческому директору ЮФО в компании «Эфко».

В топ рейтинга также вошли гендиректор в ООО «Патриот» (от 100 тыс. до 500 тыс. рублей), руководитель отдела продаж по направлению «Автохимия» ООО ТД «ГраСС» (от 400 тыс. рублей), гендиректор машиностроительного завода (от 200 тыс. до 400 тыс. рублей) и другие.

В материале отмечается, что в Воронежской области на начало июня было открыто более 12 тыс. вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей. Чаще всего это предложения от компаний из отрасли строительства, сектора продаж и подбора рабочего персонала.

1 июня гендиректор ВНИИ труда Дмитрий Платыгин заявил, что в России сохраняется благоприятная ситуация на рынке труда, уровень безработицы в апреле составил 4,0%, став минимальным за последние 10 лет. Число безработных составило 3 млн человек, что на 22,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 2,4% меньше, чем в марте этого года.