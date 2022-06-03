Подросток на мотоцикле попал в ДТП под Орлом

14-летний подросток стал участником дорожной аварии, которая произошла недалеко от Орла. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщает Infoorel.ru.

По информации издания, инцидент произошел 2 июня в 22:20 в районе 22-го километра дороги «Южный подъезд». Автомобиль Reno Sandero столкнулся с мотоциклом KAYO Basic под управлением подростка 2008 года рождения.

В результате ДТП юноша получил травмы.

30 мая в городе Вилючинск в Камчатском крае под колеса иномарки попал трехлетний велосипедист. Спасти мальчика не удалось, он скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.