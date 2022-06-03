Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовом отравлении черешней в Крыму

Сообщения о массовом отравлении черешней из Мелитополя людей в Крыму не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 3 июня, заявила журналистам глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Нет оснований вообще говорить даже о единичных каких-то случаях: фактов отравления черешней — ни мелитопольской, ни любого другого происхождения — на территории Республики Крым и Севастополя не зафиксировано», — приводит ее слова ИА «Крыминформ».

Пеньковская призвала жителей региона пользоваться только официальными источниками информации.

Ранее этот день в соцсетях появились публикации о якобы массовом отравлении крымчан черешней из Мелитополя.

28 апреля сообщалось, что Брянская прокуратура организовала проверку на предприятии «Возрождение» и обнаружила нарушения в ходе эксплуатации системы водоснабжения в поселке Нетьинка. Питьевая вода не соответствовала нормам СанПиНа, она была мутной и с запахом. Помимо этого, в ней обнаружили железо. Прокуратура инициировала административное дело на директора предприятия.