50 человек пострадали при наезде локомотива на поезд в Словакии

Локомотив наехал на стоявший пассажирский поезд в районе города Жилина на северо-западе Словакии. В результате инцидента пострадали 50 человек. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщил телеканал ТА3 со ссылкой на управление полиции республики.

«Локомотив на большой скорости наехал на стоявший пассажирский поезд, которому он спешил оказать техническую помощь. Это произошло на трассе между станциями Врутки и Варин, расположенными неподалеку от краевого центра Жилина на северо-западе Словакии. По предварительным данным, ранены до 50 человек», — говорится в сообщении.

На месте аварии действуют команды медиков и пожарных, сюда также следует глава минтранса республики Андрей Долежал. Отмечается, что железнодорожное сообщение в данном районе временно прекращено. Пассажиры перевозятся на автобусах. Полиция приступила к изучению причин аварии.

Ранее в этот день поезд сошел с рельсов у города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии. Погибли как минимум три человека. Инцидент произошел около 13:20 мск, несколько вагонов состава опрокинулись.

Поезд курсировал по маршруту Мюнхен–Гармиш-Партенкирхен. В настоящее время отрезок железной дороги между Гармиш-Партенкирхеном и Оберау закрыт.