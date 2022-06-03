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Российская ЗРС С-300 сработала в Херсоне

Минобороны РФ: российская ЗРС С-300 сработала в Херсоне
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Зенитная ракетная система (ЗРС) С-300 была задействована в Херсоне. Об этом 3 июня сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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1 июня очевидцы сообщили, что в Херсонской области был слышен двойной хлопок. Тогда заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил, что украинская сторона не наносила ударов по Херсону, сработал комплекс ПВО С-300, который сбил беспилотник «Байрактар».

Стремоусов подчеркнул, что украинская сторона продолжает использовать беспилотные летательные аппараты, тем самым нанося удары по мирному населению в Херсонской области.

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. В апреле Стремоусов исключил возвращение региона обратно под контроль Украины.

Во вторник стало известно, что в Херсонской области будет организован отдельный переход для автомобилей с товарами через один из пунктов пропуска на границе с Крымом. Кроме того, в регионе рубль введен в полноценный оборот. Отмечается, что все магазины обязаны торговать в рублях и гривнах.

Стремоусов 26 мая сообщал, что около 80% жителей Херсонской области желают получить российское гражданство. За день до этого президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях.

27 мая стало известно, что Херсонская область начала процесс перехода на телефонный код +7. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков рассказал, что на территорию региона уже вошли российские сотовые операторы. Он также отметил, что в Херсоне, Мелитополе и Бердянске в продажу поступили мобильные пакеты новых операторов.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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