Реклама
Прямой эфир

Эксперты оценили проект Минфина по борьбе с мошенничеством с картами

Эксперт Степченков назвал хорошей инициативу Минфина по борьбе с мошенничеством с картами
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Законопроект Минфина РФ, направленный на борьбу с мошенничеством по операциям с банковскими картами, является хорошей инициативной, потому что на текущий момент у банков нет правового основания для остановки вывода похищенных средств. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил совладелец компании RuSIEM Максим Степченков.

«Упростить работу»: МВД может получить доступ к базам данных банков и операторов связи
По мнению экспертов, это повысит эффективность раскрытия преступлений

Ранее в этот день Минфин России внес в правительство соответствующий законопроект. Проект предусматривает оперативный обмен информацией между Банком России и МВД РФ. Это нужно для раскрытия преступлений в сфере финансового мошенничества с использованием банковских карт.

Предполагается, что обмениваться будут с помощью технологической инфраструктуры ЦБ — автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ.

«Можно ссылаться на 115-ФЗ, но он не работает для случаев, к примеру, телефонного мошенничества. Соответственно, когда владелец похищенных средств денег выясняет, что он пострадал, остановки цепочки трансакций не происходит. Этот механизм ликвидирует пробел», — рассказал «Известиям» Степченков.

По словам члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерия Тумина, принятие законопроекта поможет ведомствам вывести совместную работу по борьбе с мошенниками на качественно новый уровень.

«[Принятие законопроекта] станет одной из лучших практик цифровой трансформации межведомственного взаимодействия в интересах граждан. Наверняка существуют и другие сферы, где с помощью законодательной инициативы возможно совершенствовать процессы обмена информацией», — сообщил Тумин.

Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов выразил мнение, что принятие законопроекта важно не только для остановки цепочки трансакций, но и для поимки организаторов преступных групп.

«Сейчас [поймать преступников] довольно затруднительно ввиду сложности процедуры получения МВД доказательной базы. Каждый запрос в банк занимает в среднем не меньше месяца, а таких банков в цепочке вывода средств может быть несколько, время уходит. <…> МВД подключается только после возбуждения уголовного дела», — отметил специалист.

По словам Каганова, гражданам необходимо подавать заявления в полицию для того, чтобы механизм заработал максимально эффективно. Сейчас это происходит далеко не всегда, поэтому нужно проводить разъяснительную работу в этом направлении, заключил эксперт.

В начале апреля «Известия» писали, что МВД России и Генпрокуратура прорабатывают возможность доступа правоохранительных органов к базам данных банков и операторов связи. Отмечалось, что для этого планируется объединить эти базы в федеральную платформу, содержащую сведения о преступлениях в сфере информационных технологий.

По словам экспертов, появление такого доступа ускорит процесс получения необходимых сведений, что должно привести к более быстрой реакции правоохранительных органов на мошеннические действия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022