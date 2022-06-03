Эксперты оценили проект Минфина по борьбе с мошенничеством с картами

Законопроект Минфина РФ, направленный на борьбу с мошенничеством по операциям с банковскими картами, является хорошей инициативной, потому что на текущий момент у банков нет правового основания для остановки вывода похищенных средств. Об этом в пятницу, 3 июня, заявил совладелец компании RuSIEM Максим Степченков.

Ранее в этот день Минфин России внес в правительство соответствующий законопроект. Проект предусматривает оперативный обмен информацией между Банком России и МВД РФ. Это нужно для раскрытия преступлений в сфере финансового мошенничества с использованием банковских карт.

Предполагается, что обмениваться будут с помощью технологической инфраструктуры ЦБ — автоматизированной системы обработки инцидентов ФинЦЕРТ.

«Можно ссылаться на 115-ФЗ, но он не работает для случаев, к примеру, телефонного мошенничества. Соответственно, когда владелец похищенных средств денег выясняет, что он пострадал, остановки цепочки трансакций не происходит. Этот механизм ликвидирует пробел», — рассказал «Известиям» Степченков.

По словам члена экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете Госдумы по экономической политике Валерия Тумина, принятие законопроекта поможет ведомствам вывести совместную работу по борьбе с мошенниками на качественно новый уровень.

«[Принятие законопроекта] станет одной из лучших практик цифровой трансформации межведомственного взаимодействия в интересах граждан. Наверняка существуют и другие сферы, где с помощью законодательной инициативы возможно совершенствовать процессы обмена информацией», — сообщил Тумин.

Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов выразил мнение, что принятие законопроекта важно не только для остановки цепочки трансакций, но и для поимки организаторов преступных групп.

«Сейчас [поймать преступников] довольно затруднительно ввиду сложности процедуры получения МВД доказательной базы. Каждый запрос в банк занимает в среднем не меньше месяца, а таких банков в цепочке вывода средств может быть несколько, время уходит. <…> МВД подключается только после возбуждения уголовного дела», — отметил специалист.

По словам Каганова, гражданам необходимо подавать заявления в полицию для того, чтобы механизм заработал максимально эффективно. Сейчас это происходит далеко не всегда, поэтому нужно проводить разъяснительную работу в этом направлении, заключил эксперт.

В начале апреля «Известия» писали, что МВД России и Генпрокуратура прорабатывают возможность доступа правоохранительных органов к базам данных банков и операторов связи. Отмечалось, что для этого планируется объединить эти базы в федеральную платформу, содержащую сведения о преступлениях в сфере информационных технологий.

По словам экспертов, появление такого доступа ускорит процесс получения необходимых сведений, что должно привести к более быстрой реакции правоохранительных органов на мошеннические действия.