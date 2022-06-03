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«Известия» сняли последствия обстрела Донецка «Градами»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Телеканал «Известия» в пятницу, 3 июня, опубликовал видео последствий обстрела Донецка «Градами» ВСУ.

На кадрах видны разрушенные здания на улице Павших Коммунаров. Во время обстрелов в этом районе города погиб один человек. Также видны последствия попадания снарядов по заводу высоковольтных опор.

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Всего по городу выпустили 25 ракет из реактивных систем залпового огня «Град».

Ранее в этот же день сообщалось о гибели одного мирного жителя из-за обстрела Горловки со стороны вооруженных сил Украины.

Накануне стало известно о гибели одного гражданского лица в Горловке из-за обстрелов ВСУ. Сообщалось, что ранения различной степени тяжести получили 17 гражданских лиц, в том числе ребенок (мальчик) 2012 года рождения.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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