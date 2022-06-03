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Третьяковка расскажет про усы Петра I

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Фото: Государственная Третьяковская галерея
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В Третьяковской галерее откроется выставка «Петр Великий. Усы властелина», посвященная портретам первого императора и в особенности эволюции его усов.

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Основу выставки составляют живописные и скульптурные работы из фондов Третьяковской галереи. За всю свою собирательскую деятельность Павел Третьяков не купил ни одного портрета императора. Зато купил такие исторические произведения, как полотна Н.Н. Ге «Петр допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе» (1871) и В.И. Сурикова «Утро стрелецкой казни» (1881). Изображения Петра Великого появились в Третьяковской галерее только в советское время.

При этом, подчеркивают в Третьяковке, форма царских усов в центре внимания будет впервые.

«Вместе с изменениями в экономической, политической и культурной сферах страны происходила также эволюция и во внешнем облике правителя, а именно — форме его усов. Практически никто из исследователей на протяжении длительного времени не обращал внимания на эту деталь в изображениях Петра I» — сообщили «Известиям» в пресс-службе Третьяковской галереи.

Однако сегодня их изображение на портретах правителя нередко помогает специалистам в атрибуции произведений — установлении авторства и времени их создания, — отмечают в музее.

Представленные на выставке изображения показывают эволюцию усов правителя по мере его взросления, развития личности, изменения его статуса и роли в мире, а также в зависимости от настроения и состояния здоровья, моды и круга общения.

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