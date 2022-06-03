Военкор «Известий» показал работу саперов в Мариуполе

Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков в пятницу, 3 июня, показал, как саперы находят и уничтожают мины в Мариуполе.

По словам журналиста, инженеры обследуют сантиметр за сантиметром. Условный знак, который говорит об обнаружении потенциально опасного предмета, — поднятая рука.

«Обнаружена мина ТМ-62. Установлена в боевом положении. Принято решение уничтожить на месте накладным зарядом», — говорит на видео один из военнослужащих.

Саперам помогают специально обученные собаки. Немецкая овчарка по кличке Тоскана по запаху определяет опасные места.

«Собака строится рядом. Ей подается команда «ищи». Собака идет в зигзагообразном положении. Почувствовав взрывчатое вещество, она сразу либо ложится, либо садится. Далее саперы перепроверяют для безопасности», — рассказал военный с позывным «Тоскана».

После этого собаку нужно отвлечь.

«Находит — кинул мячик, немного поигрались. Это как игра для нее», — добавил военнослужащий.

Также в этот день Польшаков показал кадры разминирования завода «Азовсталь» в Мариуполе. На территории комбината саперы находят огромное количество противопехотных мин, кассетных боеприпасов и зарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО).

В этот же день стало известно, что два человека, в том числе ребенок, погибли в результате детонации взрывоопасного предмета на пляже в Мариуполе. Очевидцы рассказали, что столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 м.

Как отмечали в Минобороны РФ, украинские националисты активно минируют территории при отступлении, в том числе в Мариуполе, где был заминирован порт и территория «Азовстали».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент страны Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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