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МИД РФ осудил США за передачу Киеву вертолетов Ми-17

МИД потребовал от США объяснений в связи с передачей Киеву Ми-17, предназначенных для Афганистана
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Фото: TASS/Lubos Pavlicek
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МИД РФ потребовал от США объяснений, почему Вашингтон нарушил контрактные обязательства и включил в новый пакет военной помощи Украине вертолеты Ми-17, которые ранее Россия передала американской стороне для Афганистана. Об этом говорится в комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства 3 июня.

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«Такое понимание было юридически закреплено в соответствующем контракте и сертификате конечного пользователя, где черным по белому указано, что упомянутые вертолеты должны быть поставлены в Исламскую Республику Афганистан для ее вооруженных сил. Только так, и никак иначе. Однако эти юридические ограничения, как мы видим, не являются препятствием для Вашингтона в его безудержном стремлении накачать оружием Киев», — говорится в комментарии.

Захарова также добавила, что посольство России в США сделало официальное представление Госдепартаменту Соединенных Штатов и потребовало объяснить, почему Ми-17 перебрасываются на Украину без ведома и согласия экспортера, но не получило внятного ответа.

«Поведение США — вопиющий пример политики двойных стандартов, когда Вашингтон выполняет только удобные для него в данный конкретный момент договоренности. Не говоря уже о том, что это очевидное нарушение международного права в конечном итоге способствует затягиванию конфликта на Украине», — заявила она.

По словам дипломата, Вашингтон безответственно поставляет Киеву дальнобойные ракетно-артиллерийские системы и оправдывает это якобы полученными от Украины «гарантиями» в том, что использование военной помощи не выйдет за пределы границ государства.

«Самым решительным образом осуждаем такие действия США, которые только отдаляют перспективу скорейшего мирного урегулирования конфликта на Украине. Ответственность за последствия — на Вашингтоне и его марионетках в Киеве», — заключила она.

Ранее, 1 июня, Пентагон огласил список вооружений, которые передаст Украине в рамках нового пакета военной помощи. Туда войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) и боеприпасы, четыре вертолета Ми-17, 1 тыс. ракет Javelin и 50 пусковых установок, а также 15 тактических машин.

О том, что США решили предоставить Киеву новый пакет военной помощи на сумму $700 млн, Белый дом рассказал 31 мая. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул тогда, что Россия негативно оценивает очередной пакет помощи. Он уточнил, что любые поставки оружия, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Страны Запада увеличивают отправку украинской стороне оружия и военной техники на фоне проводящейся РФ спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки затягивают конфликт и не ведут к дипломатическому разрешению ситуации.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к РФ.

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