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Россия с 14 июня снимет антиковидные ограничения на въезд для иностранцев

Россия с 14 июня снимает все эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия с 14 июня снимет все эпидемиологические ограничения на въезд для иностранцев, которые прибыли в страну воздушным и морским транспортом. Об этом в пятницу, 3 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Помимо этого оперативный штаб принял решение о возобновлении с 14 июня железнодорожного сообщения по маршрутам Ташкент–Самара и Ташкент–Волгоград с частотой один раз в неделю на каждом маршруте. Ограничения на въезд граждан Узбекистана в РФ железнодорожным транспортом также будут сняты.

28 мая заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина предположила, что очередной всплеск заболеваемости COVID-19, который наблюдается в европейских странах, может дойти и до России. Она напомнила, что вирус мутирует, поэтому вакцина, которую ставили год назад, в какой-то степени защищает, но лучше обновить ее.

В Минздраве отмечали, что ситуация с распространением коронавируса в РФ стабильная, число заболевших снижается.

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Конвасэл».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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