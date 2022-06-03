Путин заявил о попытках переложить ответственность за происходящее на рынке продовольствия на РФ

Запад хочет переложить ответственность за происходящее на рынке продовольствия на РФ, но это «попытка переложить с больной головы на здоровую». Такое заявление сделал в пятницу, 3 июня, президент России Владимир Путин.

«Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы», — сказал глава государства в интервью Павлу Зарубину, фрагмент которого был показан по телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что проблемы начались еще до начала спецоперации по защите Донбасса. По его словам, неблагоприятная ситуация на рынке продовольствия начала складываться еще в феврале 2020 года в процессе борьбы с последствиями коронавируса.

Также Путин назвал блефом заявления, что проблема продовольствия связана с якобы препятствием Россией вывозу зерна с Украины. По его словам, существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое — через Белоруссию.

По его словам, Россия заканчивает работу по разминированию находящихся под ее контролем портов, через них можно вывозить украинское зерно, но также отметил необходимость Киеву разминировать свои порты.

«Мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении», — сказал президент страны.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не будет выдвигать «никаких условий».

Кроме того, российский президент обратил внимание на то, что очень много судов застряло в украинских портах и подчеркнул, что их просто держат там взаперти.

25 мая китайское издание «Синьхуа» сообщило, что ситуация на Украине и антироссийские санкции со стороны Запада вызвали крупнейший продовольственный кризис в Европе. Отмечалось, что в настоящее время не ведется продажа удобрений из России и Белоруссии, также остановлен экспорт пшеницы и кукурузы с российской и украинской территорий, цены в связи с этим выросли.

23 мая обозреватель китайского издания Global Times Ван И написал, что антироссийские санкции, введенные США, ослабили позиции доллара. Ограничительные меры в отношении России, уточнил он, ударили по глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что источником проблемы, ведущей к угрозе мирового голода, являются страны, которые ввели санкции против России. В частности, он отметил, что действия Украины по минированию морей привели к тому, что торговое судоходство сейчас невозможно. Он подчеркнул, что Россия всегда была надежным экспортером зерна. Кроме того, российская сторона не препятствует Украине вывозить по железной дороге зерно в Польшу.

Специалисты Международного валютного фонда (МВФ) опубликовали доклад, в свою очередь, признали, что текущее состояние экономики является худшим со времен Второй мировой войны. Причинами падения экономики стали пандемия COVID-19 и ситуация на Украине, говорится в публикации.

17 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что на фоне событий на Украине и в Донбассе одна пятая часть человечества рискует столкнуться с нищетой и голодом. Он напомнил, что на Украину и РФ приходится 30% мирового производства сельскохозяйственных культур.

Западные страны усилили свою санкционную политику в ответ на специальную операцию России по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начатую 24 февраля.

Как уточнили в Москве, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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