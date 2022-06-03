Два человека погибли из-за детонации взрывоопасного предмета в Мариуполе

Два человека, в том числе ребенок, погибли из-за взрыва на территории песчаного пляжа по улице Большая Морская в Мариуполе. Об этом 3 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР в Telegram.

Ранее в пятницу стало известно о взрыве в Мариуполе. По данным СМИ сильный хлопок произошел в море, в нескольких десятках метров от мариупольского пляжа. Неподалеку расположен завод «Азовсталь». По некоторым данным, сдетонировала мина.

Минобороны РФ в мае рассказало о работе по разминированию территории пора Мариуполя. В настоящее время морская гавань работает в штатном режиме. Специалисты Черноморского флота и инженерных войск обследовали 134 сооружения, обнаружили и обезвредили более 12 тыс. взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками. Порт Мариуполя уже смогли покинуть несколько иностранных судов, ранее заблокированных из-за угрозы обстрела со стороны украинских сил и минной опасности.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. За несколько дней до этого обстановка в регионе существенно обострилась в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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