Эрдоган назвал Столтенбергу условия поддержки членства Швеции и Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия должны прекратить поддержку терроризма, снять санкции с Турции и продемонстрировать союзническую солидарность для членства в НАТО. Об этом 3 июня заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что обе страны должны четко продемонстрировать позицию, что они прекратили поддержку терроризма, сняли санкции с Турции и готовы продемонстрировать союзническую солидарность. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг также обратил внимание на необходимость оправдать ожидания важного союзника НАТО — Турции», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в Североатлантический альянс. При этом Турция заблокировала начало переговоров в НАТО о расширении. Однако позже, 23 мая, сообщила о готовности Анкары содействовать вступлению скандинавских стран в альянс, если удастся разрешить противоречия по вопросам поддержки этими странами курдов, которых Турция считает причастными к террористической деятельности.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Финляндия и Швеция не представили никаких документов по вопросу урегулирования разногласий между Анкарой, Стокгольмом и Хельсинки.

МИД России критически отреагировал на заявление властей скандинавских стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет. Президент России Владимир Путин 16 мая в ходе юбилейного саммита Организации договора о коллективной безопасности отметил, что расширение НАТО носит искусственный характер.