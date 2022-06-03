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Проект по изучению сиговых видов рыб запустили в ЯНАО

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В Ямало-Ненецком автономном округе запустили проект по изучению сиговых видов рыб. Исследованием займутся сотрудники двух ведущих научных институтов, сообщается на сайте правительства округа.

Правительство региона инициировало масштабное исследование по изучению состояния сиговых видов рыб на территории Ямала. Цель — определить перспективы сохранения, восстановления и рационального освоения ценных водных биоресурсов», — цитирует сообщение властей ИА «Ура.ру».

Ученые планируют оценить состояние биоресурсов, сроки и пути миграции, а также выявить новые места спаривания ценных видов рыб. Исследования проводятся в акватории Обской губы в районе поселков Новый Порт, Мыс Каменный, Нурма, устьевой части Тазовской губы, реках Обь и Таз, нерестовых притоках и соровых системах.

На сегодняшний день эксперты собрали ихтиологический материал на Обской губе Карского моря и в притоках Оби и Таза. Завершить исследования планируется в декабре.

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