Развязку на улице Циолковского открыли в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открыли новую развязку на улице Циолковского. Церемония состоялась в пятницу, 3 июня, при участии вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, полпреда президента в ПФО Игоря Комарова и губернатора Глеба Никитина.

«Мы осознанно пошли на этот амбициозный проект, понимая, что он не будет реализован ко времени празднования 800-летия города, но тем не менее он являлся очень знаковым как для Сормовского района Нижнего Новгорода, так и для еще четырех районов области, связывающих более 150 тыс. жителей», — рассказал вице-премьер.

Протяженность новой развязки составляет 1,557 км, включая путепровод длиной 660 м. На ее строительство направили свыше 5 млрд рублей.

Пропускная способность объекта оценивается в 80 тыс. автомобилей в сутки. До этого на участке проезжало около 50 тыс. машин, а из-за регулярно закрытого железнодорожного переезда возникали серьезные пробки.

Развязку возвели за 21 месяц. Она спроектирована таким образом, чтобы сформировать задел на дальнейшее развитие улично-дорожной сети Сормовского района города.