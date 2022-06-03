Президент Сенегала заявил о готовности РФ содействовать экспорту зерна

Председатель Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл заявил, что российский лидер Владимир Путин на встрече с ним в Сочи 3 июня выразил готовность содействовать экспорту зерна с Украины.

«Президент Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна. Россия готова обеспечить экспорт своей пшеницы и удобрений. Я призываю всех партнеров снять санкции (на экспорт. —Ред.) пшеницы и удобрений», — написал он в Twitter.

Ранее в этот же день представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин, скорее всего, обсудит с Саллом проблему вывоза зерна с Украины.

Кроме того, по словам Пескова, тема украинского зерна будет высоко стоять в ходе запланированного на следующую неделю визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию.

Президент Сенегала прилетел в Сочи для переговоров с Путиным ранее в этот день.

До этого, 1 июня, Лавров заявил, что Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган договорились, что Анкара поможет в разминировании украинских портов.

31 мая глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу пояснил, что одной из проблем по безопасному выводу судов с зерном являются мины в море, установленные Украиной в Одесской области. Другой причиной сложностей, по его мнению, являются антироссийские ограничения, из-за которых РФ не может застраховать суда и получить сервис в других портах.

Лавров, в свою очередь, отметил, что от Киева необходимо добиться разминирования выходов из портов. По его словам, Россия предпринимает меры для свободного вывоза украинского зерна уже больше месяца.