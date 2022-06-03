Экономист озвучил «весомые факторы» поддержки рубля

Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода предположил в пятницу, 3 июня, как будет развиваться ситуация на валютном рынке.

По словам эксперта, отмена бюджетного правила и крайне низкий спрос на иностранную валюту являются «весомыми факторами» поддержки рубля.

«Положительный платежный баланс и сверхкомфортные цены на российский экспорт оказывают серьезную поддержку продлению периода укрепления рубля», — пояснил эксперт в беседе с RT.

При этом он допустил, что новое снижение процентной ставки Центробанка 10 июня до 10% может оказать давление на рубль.

Лобода предположил, что на следующей неделе доллар будет торговаться в диапазоне 60,50–63,50 рубля, а евро будет находиться на отметках 62,5–66,5 рубля.

Ранее, 1 июня, сообщалось, что россияне снова могут купить доллары и евро в отделениях крупных российских банков. Продажу валют начали Совкомбанк, банк «Уралсиб», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и банк «Зенит».

С 9 марта по 9 сентября Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой для физических лиц. В этот период нельзя снять более $10 тыс. с валютных вкладов. Оставшиеся деньги можно получить, но только в рублях по курсу на день выдачи.