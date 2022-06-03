Пресс-секретарь Путина Песков назвал бесполезным оспаривание санкций ЕС против его семьи

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 3 июня, назвал включение своей супруги Татьяны Навки и своих детей Николая и Елизаветы Песковых в черный список Евросоюза следованием трендам США в области санкционной политики.

По его словам, европейцы быстро утрачивают самостоятельность. Они должны следовать тренду, который задают из-за океана, сообщил журналистам Песков.

3 июня Евросоюза опубликовал список по шестому пакету санкций, в него внесено свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ и Белоруссии.

В начале марта Песков был внесен в санкционный список Соединенных Штатов. Он назвал введенные против него ограничения несущественными и сказал, что в персональных рестрикциях нет ничего страшного. По его словам, у лиц, вошедших в санкционный список, нет и не может быть никаких активов на Западе, поэтому личному благополучию это никак не грозит. Сам же он к принятым против него мерам относится индифферентно.

3 апреля представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1» назвал произведенный санкциями эффект «позитивным и воспитательным». Дети после известия о введении рестрикций, по словам Пескова, вдруг осознали правдивость всех тех высказываний и предостережений о Западе, которые слышали от отца.

Новые санкции вводятся на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о проведении которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе серьезно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ, Донецкая и Луганская народные республики обратились за помощью к Москве.

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