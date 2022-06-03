Пять человек госпитализировали с подозрением на энцефалит в Приангарье

Больше 5,2 тыс. человек обратились к медикам с укусами клещей с начала эпидемического сезона в Иркутской области. За неделю пять граждан госпитализированы с подозрением на энцефалит.

Укусы клещей зарегистрированы во многих районах Иркутской области. На исследование направили больше 3,3 тыс. клещей. 821 особь оказалась переносчиком боррелиоза, 49 особей переносили энцефалит. Еще у 239 вредителей обнаружили другие инфекции, пишет ИА IrkutskMedia.

Пять человек поступили в больницу с подозрением на энцефалит, Еще у шести человек заподозрили боррелиоз, диагноз подтвердился у троих.

Акарицидная обработка проведена на площади почти 1,9 тыс. га. Препарат против клещей распыляют в зонах отдыха, возле образовательных и оздоровительных учреждений.

Ранее на высокую численность клещей пожаловались жители Красноярска. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и выявили превышение эпидемически безопасной численности вредителей на ряде улиц. Внеплановую акарицидную обработку провели на площади 250 га.