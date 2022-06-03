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Взрослый и ребенок погибли при взрыве на пляже в Мариуполе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате детонации взрывоопасного предмета на пляже в Мариуполе, сообщили 3 июня в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Акватория спокойствия: как российские военные восстановили работу мариупольского порта
Для этого пришлось провести полное его разминирование

«В результате детонации взрывоопасного предмета на территории песчаного пляжа, расположенного по ул. Большой Морской, погибли 2 человека, один из них ребенок», — говорится в сообщении в Telegram.

Ранее в этот день сообщалось, что приблизительно в районе «Азовстали» в Мариуполе прогремел взрыв. Очевидцы рассказали, что столб воды после взрыва поднялся на высоту около 30 м.

Как ранее отмечали в Минобороны РФ, украинские националисты активно минируют территории при отступлении, в том числе в Мариуполе, где был заминирован порт и территория завода «Азовсталь».

2 июня взрыв прогремел в Бердянске. Как сообщили в администрации города, взрыв произошел в порту в ходе работы по разминированию его территории.

26 мая руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о работе по устранению минной опасности в акватории порта в Мариуполе. В Минобороны отметили, что саперами обследовано уже более 50 км побережья Азовского моря. Инженерные работы на побережье проводят специалисты Международного противоминного центра.

Отмечалось, что специалисты МЧС РФ с февраля в Донбассе обезвредили порядка 24 тыс. взрывоопасных предметов.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. За несколько дней до этого обстановка в регионе существенно обострилась в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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