Вахтовик в Якутии лишился 1,6 млн рублей из-за телефонных мошенников

Полиция в Якутии проводит проверку по факту телефонного мошенничества в отношении 43-летнего вахтовика. Мужчина лишился 1,6 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступили звонки от неизвестных людей, которые представлялись сотрудниками банка. Они заявили, что кто-то якобы пытался получить доступ к счету и личному кабинету вахтовика. После разговора со злоумышленниками мужчина обнаружил, что на него был оформлен кредит, при этом все заемные средства списаны. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В полиции напоминают, что банки не связываются с клиентами по подобным вопросам.

В конце мая в Твери возбудили уголовное дело по факту крупного мошенничества. 57-летний мужчина лишился 5,53 млн рублей. Мошенники позвонили потерпевшему и сообщили, что его накопления необходимо перевести на «безопасный» счет.